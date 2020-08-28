人民日报海外版：“九二共识”不容否认

中国官媒《人民日报》海外版发表评论文章指，“九二共识”是两岸关系发展的定海神针，没有“九二共识”，两岸关系无法行稳致远。

据人民日报海外版28日发表的文章，文章指，台湾前总统马英九和台湾总统蔡英文互呛。马英九批评说，台海紧张情势升高，是因为民进党抛弃“九二共识”、破坏两岸关系所致。蔡英文则指马英九“不合时宜”、“附和大陆”，使得“九二共识”的重要性再度被推到舆论的中心。

文章指，“九二共识”当然重要，因为“九二共识”是两岸关系发展的定海神针，没有“九二共识”，两岸关系如何行稳致远？

对于台湾批评者认为“九二共识”查无实据，文章指，“九二共识”达成的过程和核心内涵见诸大陆海协会和台湾海基会的往来函电，有史料为证，始终是完整清晰的，不容否认。

海协会与海基会1992年受权就在两岸事务性商谈中，表述坚持一个中国原则事宜进行协商。经香港会谈和后续函电往来，双方达成共识。海基会提出的表述内容为：“在海峡两岸共同努力谋求国家统一的过程中，双方虽均坚持一个中国的原则，但对于一个中国的涵义，认知各有不同。”

海协会提出的表述内容为：“海峡两岸都坚持一个中国的原则，努力谋求国家统一。但在海峡两岸事务性商谈中，不涉及一个中国的政治涵义。”

文章指，在双方经过协商、相互认可的文字表述中，都表明了“海峡两岸坚持一个中国原则，共同努力谋求国家统一”的态度。这一共同认知后来被概括为“九二共识”。

文章指，事实证明，承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方就能开展对话，协商解决两岸同胞关心的问题。两岸关系能够实现和平发展，关键在于双方确立了坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础。没有这个定海神针，和平发展之舟就会遭遇惊涛骇浪，甚至彻底颠覆。