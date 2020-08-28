王毅：面对疫情冲击 中国对外开放大门会越开越大

中国外长王毅昨天（27日）在挪威强调，国家主席习近平就中国经济发展和对外开放发表的讲话向全世界传递的信号是，面对冠病疫情冲击，面对全球经济低迷，中国对外开放的大门不仅不会关闭，反而会越开越大。

据中国外交部官网发布的消息，有记者当天提问，疫情造成世界经济深度衰退，单边主义、保护主义盛行，这是否将影响中国的对外开放政策？

王毅回答，开放带来进步，封闭导致落后，这是中国改革开放40多年实践证明的一个真理。他说，40年后的今天，面对疫情冲击，中国和世界的发展都面临新的形势，进入新的阶段。

王毅提到，习近平主席就中国经济发展和对外开放发表讲话时明确提出，中国将推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；将全面提高对外开放水平，建设更高水平的开放型经济新体制。

他也说，中国将通过深化自身改革，以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更有吸引力的营商环境，把世界上最庞大的中国国内市场和中国以外的全球市场更紧密地联系起来，实现这两个市场之间规模更大、效率更高、动力更强的良性循环和相互促进，为自身也为世界各国开辟出更加广阔的发展空间和机遇。

另据路透社和彭博社报道，王毅提到，虽然中国是第一个向世界卫生组织通报有冠病存在的国家，但是这并不意味着病毒起源于中国。

王毅也告诫诺贝尔和平奖主办方，勿将和平奖颁发给香港示威者。中挪两国关系曾因挪威诺贝尔委员会2010年将和平奖颁发给刘晓波而恶化，直到2016年才正常化。