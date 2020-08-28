台港媒体：已有反建制派人士偷渡赴台

有台湾和香港媒体今天（28日）披露，一些香港反建制派人士已经偷渡或想偷渡前往台湾。

据台湾《中国时报》报道，7月中下旬，一艘载有五位香港示威人士想偷渡到台湾的船舶，中途因没油料，漂流到东沙群岛，被台湾海巡署查获，目前五位港人被安置在高雄，但官方低调并下封口令，禁止消息外流。

知情人士透露，这五名港人目前都已隔离结束。据了解，这五人包括曾被指控暴动、袭警等四罪的24岁男子吴仲谦，以及去年曾闯入香港立法会的21岁港人文家健。

吴仲谦还曾被控“持有攻击性武器或工具可作非法用途罪”，文家健则在今年6月闯入立法会案件开庭时，因没出庭应讯，法庭祭出拘捕令。

据了解，这五人偷渡赴台，让蔡英文政府颇为棘手，若收留形同“政治庇护”，也可能落入《香港国安法》“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”的口实，但若将他们遣返回港，又会让他们马上被捕，违背蔡政府“撑香港”的政治立场，因此对内下达“封口令”，要求消息禁止外流。

陆委会发言人邱垂正昨天不愿证实也未否认五人偷渡赴台事件，称“没有这方面的资讯可以提供”。邱垂正说，非法入境既违法也有风险疑虑，政府绝对不鼓励，若因政治因素向我寻求援助，会依现行法规，以及人道原则来处理相关个案，呼吁相关人士遵守法律，切勿触法。

另据香港《星岛日报》报道，至少四名反修订《逃犯条例》激进派早前从香港登上快艇偷渡前往中国大陆，并辗转抵达福建偷渡前往台湾。

报道引述消息人士称，四名潜逃抵台的偷渡客，均是在反修例事件中“具知名度”的青年，包括两名已解散的“自决派”组织前成员、一名“港独派”和一名“本土派”人士。

报道称，近日也有保释候查人士计划乘坐游艇前往珠海桂山岛一带，转乘接应船只赴台，大陆和香港执法部门为打击偷渡，已加强监控和堵截。