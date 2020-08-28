路透社：反修例抗争者称在服刑期间被警卫殴打羞辱

香港一名反修订《逃犯条例》抗争者声称，他在监狱服刑期间被警卫殴打和羞辱。

据路透社今天（28日）报道，这名21岁男子罗伊·张（音译，Roy Cheung）因在去年10月的示威中拥有汽油弹而被判刑。

这名男子称，警卫在新界的壁屋惩教所经常向他打巴掌，用尺打他，并用手肘打他的脊椎。

男子提到，他在2月7日被打，原因是他和其他五位囚犯之前唱了泛民主派抗议歌曲《愿荣光归香港》。

男子从11月2日至6月30日服刑大约八个月，并称他在5月就殴打事件，正式向香港惩教署投诉调查组投诉。路透社并未看到投诉文件的副本，男子也称没有收到副本。

不过，一名专员在7月10日的信件中说，投诉调查组正就他投诉的事件展开调查。

惩教署的代表拒绝就男子的投诉内容置评，称惩教署不会评论个别案件。这名代表也说，投诉调查组将对每个投诉案件进行公正、公平且详细的调查。

男子告诉路透社，他公开这起事件，是想要避免其他在壁屋惩教所的示威者“受到虐待”。

报道也提到，四名年龄为18岁和19岁的泛民主派抗议者描述了在壁屋惩教所遇到的类似虐待事件。事发时，四人面对示威相关罪行的控状，法庭拒绝让他们保释。他们目前已保释候审。

惩教署告诉路透社，他们对四人指控的内容展开调查。

四人并未正式向惩教署投诉，并说他们担心若回到壁屋惩教所，警卫会展开报复。