一匿名人士愿以50万美元房产担保被美关押的中国研究员

被关在美国加州监狱的中国研究员唐娟或即将被释放，因为一位匿名人士愿意保释并安置她，处理此案的法官也提供了帮助。这位法官周四（27日）驳回了检方对唐娟参与一起国际间谍活动“重大阴谋”的说法。

据彭博社报道，唐娟案的最新转折出现在了法院的一次电话会议上，唐娟再次提出了取保候审的要求。一名自称“C先生”的律师告诉法官，他愿意以50万美元（68.12万新元）的房产作为担保，保释唐娟。

唐娟因签证欺诈以及隐瞒军方背景而被拘捕。她被捕前曾在中国驻旧金山领馆藏身数周。

美国检方认为，如果唐娟获保释出狱，中国政府可能会帮助她逃脱。

美国地方法官纽曼（Kendall J. Newman）说，他对C先生愿意为一个周四前从未交谈过或见过的人押上全副身家感到“震惊”。

纽曼说：“我要确保他们都清楚，唐博士也清楚，一旦她跑了，那他们就都完了。他们（担保人）将失去自己的家。” 这名法官说，如果C先生同意拿出75万美元的保释金，他倾向于批准唐娟保释，他已让C先生回去再考虑一下，周五法院会继续审理。

C先生则给出了充满感情的回应，解释了自己当初是如何从中国移民到美国中西部，并最终获得了美国国籍。他表示，在过渡期他得到了华裔社区极为重要的帮助。C先生在谈到唐娟时说：“在某种程度上，我们正在设法帮助她理解美国的体系”。他补充说，他也教自己的孩子们在他人需要时提供帮助。

纽曼指出，他的决定既与他对美国政府指控的质疑有关，也与保释的条件有关。37岁的唐娟目前被关在萨克拉曼多的一所县监狱，离她之前在加利福尼亚大学戴维斯分校进行癌症研究的地方不远。相关部门之前在美国超过25个城市约谈了当地的中国访问学者，唐娟是被司法部怀疑与中国军方有“未申报关系”的人之一。