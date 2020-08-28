网上传出疑似在中印冲突牺牲的中国士兵墓碑照

中国网络流传一张墓碑照片显示，一名解放军士兵墓碑碑文表明他在早前的中印冲突中死亡。不过有网友认为，该照片是PS出来的。

微博网友“阅文直上青云”、“西安老方A”发表微博，公开了一张中国士兵陈祥榕的墓碑照片，墓碑上写着：“六九三一六部队战士，福建屏南人。”“2020年6月在对印边防斗争中牺牲，被中央军委追记一等功。”

照片还显示，南疆军区2020年8月5日立碑。这名士兵生于2001年12月，死亡时还不足19岁。

据香港01报道，有消息指，南疆军区69316部队是解放军边防13团的番号，驻守帕米尔高原喀喇昆仑山附件边境，与中印边境冲突地点相符。还有分析人士认为，陈祥榕身亡的地区可能不在加勒万河谷，而是在班公湖地区。早前有消息说，印军在班公湖地区曾俘获一名受伤严重的解放军士兵。有影片显示，一群印军在猛砸一辆车标为东风猛士的装甲车，身后还有一名受伤严重的解放军士兵。该士兵脑袋已被打破，鲜血直流。

不过有网友认为，陈祥榕墓碑上的字体和身后墓碑的字体不同，烈士陵园墓碑都是统一的，不会是不同的，颜色字体显示出很大的P图痕迹。

微博网友“阅文直上青云”现已将墓碑照片删除，并在微博上向网友求证：“看看能不能证实一下”。

在今年的6月15日晚，中印两军在边境西段争议地区的加勒万河谷（Galwan Valley）爆发激烈冲突。印军方后证实有20人死亡，解放军伤亡情况不详，但印媒声称后者有数十人伤亡。