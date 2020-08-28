吉林一粮库竞拍玉米有大量虫眼

通过中国国家粮食交易中心平台竞拍所得的玉米，出库时却发现遍布虫眼。涉事的中储粮大安直属库有限公司相关负责人证实，竞拍玉米，确实存在生虫、有虫眼的情况，粮库正在喷药灭虫。

据《新京报》28日报道，相关负责人说，竞拍所得玉米，确实存在生虫、有虫眼的情况，粮库正在喷药灭虫。据介绍：“现在检测的粮库玉米深度有一米，不完善粒的比例超过二等粮标准，但更深处尚未检测，或许整体是合规的。”

中储粮吉林分公司方面回应说，将介入处理此事。

杨锦来自黑龙江大庆，长期从事粮食贸易，平时看到粮库的粮食竞拍都会参与。杨锦7月23日在国家粮食交易中心平台上看到，中储粮吉林大安粮食中心库烧锅镇粮库有玉米竞拍信息，起拍价每吨玉米1690元（人民币，下同，334.98新元）。

在杨锦看来，1690元每吨的起拍价属于低价。于是，经过多轮竞价，杨锦最终以每吨2100元的价格成功拍下。粮食竞价交易购销合同显示，此次竞拍共花费840余万元，标的物是玉米4000吨，其中手续费6720元。

杨锦拍得的玉米于2015年出产，储存于中储粮吉林大安粮食中心库烧锅镇粮库，上述合同还显示，这批粮食属于二等粮，性质为国家临时储存粮食。

杨锦8月16日租下两辆大货车，到吉林大安粮食中心库烧锅镇粮库提粮。不过在装车时，杨锦发现大量玉米都有虫眼，并且夹杂着许多活虫。杨锦提供的视频显示，仓库地板上有黑色小虫在爬动，从仓库向外运输玉米的传送带上，遗落的玉米颗粒上分布着大大小小的虫眼。

杨锦说：“这哪是二等粮，明显不符合国家标准。”

根据中国国家标准委发布的2018年版玉米新国标，玉米一等粮要求是不完善粒含量不得高于4％，二等粮不完善粒含量不得高于6％，三等粮不完善粒含量不得高于8％，四等粮不完善粒含量不得高于10％。