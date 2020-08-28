顺丰派发5亿人民币红包 每个员工888元

物流企业顺丰证实，总裁王卫向员工发共计5亿元（人民币，下同，0.99亿新元）红包，每个员工都收到了888元红包。

据《新京报》报道，顺丰的多名员工透露，顺丰总裁王卫发派5亿元红包，每个员工都收到了888元红包。顺丰向记者证实情况属实。一名顺丰员工说，今日上午8时左右收到红包，红包页面显示，“2020不平凡，来自每个顺丰人的力量”。

另据快科技报道，此次红包派发是王卫自掏腰包。在这之前，顺丰上市后，王卫也给每个顺丰员工发大红包，根据工龄等标准，金额从1888到15000不等。

顺丰8月25日发布半年度报告，公司实现营业收入711.3亿元，同比增长42.05%；实现归属于母公司股东的净利润37.61亿元，同比增长21.35%。

财报显示，顺丰传统业务增量增收，时效件业务延续上年末增速回升态势，收入同比增长19.42%；经济件业务收入同比增长76.12%，贡献了超过40%的整体收入。

此次财报中，最亮眼的经济件业务在2020年上半年实现不含税营业收入201.83亿元，同比增长 76.12%，业务量同比增长 240.86%，带动公司市场占有率提升。

中报发布第二天，8月26日，顺丰控股开盘涨停，股价首次破80元，市值达3654.72亿元，创历史新高。