台湾明年起允许进口美国猪牛

台湾决定允许进口来自美国的猪肉和牛肉，相关规定明年1月1日生效。

综合台湾《自由时报》和中时电子报报道，总统蔡英文今天（28日）下午在记者会上宣布，要开放美猪美牛进口，也责成相关部会订定瘦肉助长药物莱克多巴胺（ractopamine）残留量的容许值。

蔡英文解释，这个决定是基于台湾的整体利益与战略发展，政府会做好食品安全把关，做好相关的检疫。

蔡英文也宣布，将设置100亿元（新台币，4亿新元）养猪业的基金，确保台湾境内猪农的权益不受影响。

她承诺，政府不会牺牲本土养猪业者的权益，并说政府这几年积极提升养猪业的实力，目前猪肉已经可以出口到新加坡与澳门，未来要进一步打开国际市场。

蔡英文提到，开放美猪美牛进口议题，台湾从陈水扁到马英九历任总统都曾向美国做过承诺，台美关系当前达到最好的状况，美国各界期待台美有更深化的经贸往来，今天的这个决定是符合国际食品卫生标准的决定，台湾政府在这一点没有任何妥协。

在这之前，蔡英文与行政院长苏贞昌中午在台北宾馆宴请所有民进党籍立委。据了解，蔡英文会中亲自说明美猪美牛将朝开放方向进口，并争取所有党籍立委的支持。

另据台湾《联合报》报道，美国卫生部长阿扎尔率团访台时，副总统赖清德代表蔡英文设午宴宴请阿扎尔，地点选在阿扎尔下榻的万豪饭店车程不到五分钟的美福饭店，而美福饭店是台湾美牛进口商美福集团旗下的饭店，地点的选择引人联想。

据了解，美国方面今年年中曾与民进党中南部立委会面，但是否就开放进口美猪、美牛议题沟通未获证实。