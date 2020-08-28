安倍宣布辞任日本首相

日本首相安倍晋三宣布正式辞去日本首相一职，其创出日本史上最长任期纪录的首相生涯将就此结束。

综合环球网和共同社报道，安倍晋三今日（28日）宣布辞去首相职位。他在记者会上就在疫情期间辞职而表示抱歉：“向各位国民由衷致歉”。

日经中文网此前报道，安倍晋三因为慢性病的病情恶化，判断很难继续履行首相的职务。日本的执政党自民党新总裁决定后，安倍内阁将总辞职。自民党的总裁选预计最早在9月实施 。

安倍患有溃疡性大肠炎，在第一次担任日本首相时就因健康问题突然辞职。此次则是在应对疫情之中辞职。

据悉，安倍为应对疫情而持续工作，今年夏季并未如以往那样，在日本山梨县鸣泽村的别墅进行静养。他最近告诉身边人士，自己感到疲惫。在媒体的面前，安倍一度出现手扶墙壁和行走不自然的情况。

安倍在8月17和24日两天在东京的医院接受了诊断。24日在就诊后，安倍曾告诉记者：“希望对健康管理做到万无一失，今后还会努力工作”。

安倍2012年12月从日本原民主党手中夺回政权，第二次担任日本首相。包括其第一次担任日本首相在内，安倍总计在任天数超过桂太郎，创出日本首相在任的最长纪录，他连续在任天数截至8月24日达到2799天。

日本自民党将加快选出新总裁。新总裁的任期将延续安倍的剩余部分，到2021年9月底结束。

自民党前干事长石破茂被认为很有可能出马参加总裁选举。政务调查会长岸田文雄被认为也将出马。为了延续现内阁的体制，还有可能出现推举日本内阁官房长官菅义伟和副总理兼财务相麻生太郎的情况。