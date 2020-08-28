中国唯一七纳米光刻机被抵押 武汉弘芯资金链断裂

中国武汉弘芯半导体制造项目陷入重大危机，该公司号称中国唯一一台能生产7纳米的ASML高级光刻机，在公司出现财务危机后已抵押给银行，作为借贷5.8亿元（人民币，下同，1.15亿新元）的抵押品。

据芯智讯报道，武汉市东西湖区政府的《上半年东西湖区投资建设领域经济运行分析》报告，宣布了武汉千亿级芯片项目，即武汉弘芯半导体制造有限公司（HSMC武汉弘芯）面临的危机。目前该报告已被删除。

报告指，武汉弘芯半导体制造项目存在较大资金缺口，随时面临资金链断裂导致项目停滞的风险。二期用地一直未完成土地调规和出让。因项目缺少土地、环评等支撑资料，无法上报国家发改委窗口指导，导致国家半导体大基金、其他股权基金无法导入。

报告还指，该项目一期主要生产厂房、研发大楼（总建筑面积39万m2）均已封顶或完成。一期生产线300余台套设备均在有序订购，陆续进厂。国内唯一能生产7纳米芯片的核心设备ASML高端光刻机已入厂。

但是，记者通过天眼查发现，武汉弘芯今年1月20日就将ASML光刻机抵押给了武汉农村商业银行股份有限公司东西湖支行，贷款了58180.86万元。抵押资料显示，这台ASML光刻机状态为“全新尚未启用”。

芯智讯评论说，由于这台高端光刻机是去年12月正常交付进厂的，并没有遇阻，而且美国限制华为使用美国半导体设备的新规今年5月才发布，但是在今年1月，这台刚买的高端光刻机就被拿去抵押贷款了。这也说明武汉弘芯所遇到的问题，并不因为美国升级管控导致后面的设备无法采购，主要还是因为资金上出现了问题。

武汉弘芯是由台积电前共同营运长蒋尚义担任执行长，蒋尚义还曾是中芯国际独立非执行董事。据报道，去年才接任武汉弘芯CEO一职的蒋尚义已“萌生退意”。

另据香港01引述台媒报道，中芯国际正积极延揽蒋尚义重回中芯。他本人似乎现在美国。先前武汉弘芯曾挖角近百名台积电的工程人员，未来如果蒋尚义重返中芯，或许这批前台积人员有机会跟着他跳槽。