蔡莉被免职 能全身而退吗？

（武汉综合讯）武汉市中心医院原中共党委书记蔡莉昨天（27日）被免职。蔡莉是殉职医生、疫情“吹哨人”李文亮的领导，也曾经严厉训斥过医院急诊科主任艾芬散播疫情消息，更迫使医护人员在无防护的情况下接触病人，中国网民早就要求将她撤职以解民愤。

综合澎湃新闻、财新网、中国网医疗频道报道，武汉市中心医院当天举行中共干部大会，宣布蔡莉不再担任该医院党委书记，其职务由曾任武汉市肺科医院党委书记王卫华接任。王卫华也参加了该大会，并和医院同事见面。

与会人员透露，会议没有提及蔡莉被免职的具体原因或她的新工作动向。

今年58岁的蔡莉曾任武汉市卫计委组织人事处处长，2017年7月出任武汉市中心医院党委书记。武汉疫情最严重期间，中国《人物》、《南方周末》、《环球时报》等媒体相继发文，披露武汉市中心医院高层打压“发哨人”的细节，还指出蔡莉等院领导严苛压制医护人员对外透露疫情，并迫使他们在没有防护的情况下接触巨量新冠病毒。

还有报道称，在数百医护人员感染，多人死亡之后，武汉市中心医院的院长和书记，从疫情出现后长达三个月的时间里，都没有去现场看望倒在防疫一线的员工。直到3月8日，该院的负责人才前往隔离病房看望在防疫一线的医护人员。

相关知情人还透露，蔡莉3月初被命令必须24小时呆在医院之后，立即给自己安装了床、淋浴设备。

蔡莉本来从未正面回应上述质疑。

针对蔡莉被免职的原因，中国媒体分析认为，她正常退休的可能性不大，“可能只是引咎提前退休”。

有官方背景的中国网医疗频道昨天发表一篇综述文章，提到国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉今年6月受访时表示，院感一直是医疗管理的底线和红线，不要说大规模医务人员感染，即便只出现一例院感事件，当局都要进行严格的调查处理。这些信号与事件显示，蔡莉全身而退不易。

据媒体此前报道，冠病疫情导致武汉市中心医院300多名员工被确诊感染，六名医护人员殉职。此前报道中浮现的细节，包括武汉市中心医院领导接连发布通知，不允许医生私下谈论疫情，不允许医生向外界透露病毒人传人，必须讲纪律、讲组织性。该院甲状腺乳腺外科主任江学庆1月上旬戴口罩去开会，被院领导批评。江学庆此后没戴口罩，他在1月17日发病，身体功能一步步衰竭，3月1日不幸殉职。

对于蔡莉被免一事，有网民指出，应调查她是否渎职犯罪。也有网民认为，蔡莉只是服从上级安排，应进一步追责到更高层。