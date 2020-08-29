台开放美牛猪进口 彭斯：为加强贸易伙伴关系开大门

台湾总统蔡英文昨天宣布将放宽美国牛肉和猪肉进口条件，美国副总统彭斯28日在推特发文称，这为进一步经济合作与加强伙伴贸易关系打开大门。

彭斯在推文中表示，台湾决定放宽对美国猪肉、牛肉的进口限制，是美国总统兑现对美农民与国家承诺的另一个例证，也为进一步经济合作与加强贸易伙伴关系打开大门。

台湾总统蔡英文昨天下午在记者会上说，经过这几年谨慎评估后，相关部门将允许美国猪肉进口，并修订进口猪肉中瘦肉助长添加剂莱克多巴胺的安全容许值，同时放宽30月龄以上美国牛肉进口。

台湾曾对美国养猪农民使用的莱克多巴胺持零容忍态度，因此自2006年起禁止所有美国猪肉进口。此外，由于美国曾暴发疯牛病，台湾自2003年起禁止30月龄以上美国牛肉进口。

据台湾《联合报》报道，台湾解禁美猪牛进口的消息一出，美国国务卿蓬佩奥、商务部长罗斯等多位美国高层官员，纷纷推文表示欢迎这项措施，并期许美台经贸关系能进一步深化。

彭斯的推文是对台湾开放美牛美猪进口表示赞许的最高层级美国官员，也是继蓬佩奥、白宫国务院与商务部、农业部后，另一位对台湾开放美牛猪表达赞许的官员。

白宫国安会推文表示，台湾宣布进一步对美牛美猪开放市场，美方欢迎这项举措，这对总统特朗普来说是又一次的胜利，他不负美国农民的期望。国安会还表示，期待未来强化美台经贸关系。

