马克龙称不排除任何公司参与5G建设 但基于欧洲主权

法国总统马克龙28日与到访的中国外长王毅会面后说，法国不会排除包括中国公司华为在内的任何公司参与建设当地5G网络，但法国的策略是基于欧洲主权的。

据路透社报道，马克龙说，欧洲有两大电讯设备供应商爱立信及诺基亚，能为欧洲提供真正且非常安全的业界方案，他还说，他曾向中国国家主席习近平表示，相信对方也会有同样的考虑。

法国国家资讯系统安全局上个月曾表示不会封杀华为，但将鼓励法国电信业者避免采用其设备。且当地电讯商一旦采用华为的设备，其设备牌照在届满后将不会再获续约，意味着将华为从法国陆续淘汰。

另据中国外交部网站报道，王毅在会面时首先转达了习近平致马克龙的口信，并转交习近平向马克龙赠送的书籍，称中方愿同法方认真落实两国元首达成的重要共识，深化中法全面战略伙伴关系。

王毅还说，中法双方应继续坚定支持世界卫生组织在全球抗疫合作中的协调和领导作用，反对将疫情政治化和病毒标签化。中方愿同法方加速推进大项目合作，实现合作共赢。

王毅表示，欧洲是多极世界的重要力量。中欧始终是合作伙伴，不是竞争对手，双方共识远大于分歧。中方赞赏马克龙主张欧洲要加强战略自主，中方乐见法国和欧洲为当今世界局势增加更多的稳定性，中、法、欧应携手开展下一步的多边议程，深化中欧全面战略伙伴关系，共同站在历史的正确一边。

马克龙感谢习近平的重要口信和赠送书籍，请王毅转达诚挚问候。他说，法方愿同中方进一步推进全面战略伙伴关系，共同支持多边主义，在公共卫生、气候变化、生物多样性以及非洲等问题上加强沟通协作，共同落实好二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”。他还表示期待早日再次访华。

访问期间，王毅还会见了法国总统外事顾问博纳，并将同法国外长勒德里昂举行会谈。