杨振宁受聘担任安徽大学纽约石溪学院名誉院长

安徽省副省长王翠凤带队赴清华大学高等研究院拜访著名物理学家、诺贝尔奖获得者、皖籍中国科学院院士杨振宁。王翠凤代表学校聘请杨振宁担任安徽大学纽约石溪学院名誉院长，并颁发聘任证书。

根据澎湃新闻报道，王翠凤转达了安徽省省委书记李锦斌、省长李国英对杨振宁先生的问候，并对杨振宁长期关心、支持家乡建设发展表示衷心感谢。省政府副秘书长左俊，省教育厅副厅长储常连，安徽大学校长匡光力，副校长薛照明、程雁雷等陪同参加。

杨振宁先生欣然接受聘任，并现场录制视频寄语学院首届学生，对学院的未来发展充满期待。会见中，杨先生讲述了徽文化对他人生成长的重要影响，亲切回忆了自己与家乡及安徽大学交往的点点滴滴。

匡光力感谢杨振宁先生对学校建设发展的关心与支持。他向杨先生介绍了安徽大学“双一流”建设成果，通报了与美国纽约州立大学石溪分校开展合作办学的前后过程以及安徽大学纽约石溪学院建设情况。匡光力表示，与杨先生长期工作过的纽约州立大学石溪分校开展合作办学是安徽大学“双一流”建设、提升人才培养质量的重要举措，对安徽大学乃至安徽省的高等教育对外开放具有重要意义。

此前，杨振宁先生亲笔为安徽大学纽约石溪学院题名。

安徽大学纽约石溪学院是经教育部批准，由安徽大学与美国纽约州立大学石溪分校合作举办。