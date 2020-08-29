印度影帝阿米尔·汗被当地教会团体指“通中”

出演过《三傻大闹宝莱坞》、《摔跤吧！爸爸》等影片的印度演员阿米尔·汗（Aamir Khan）近年来在中国很受欢迎，而这却遭到一些右翼印度教徒的质疑。

根据观察者网转述印度新德里电视台（NDTV）报道，阿米尔·汗最近成了强硬派印度教组织“国民志愿服务团 ”（RSS）的攻击目标。该组织在其杂志上发表题为《龙最喜欢的汗》一文，影射阿米尔·汗和中国之间的关系，甚至还把6月发生的中印边境冲突和阿米尔·汗在中国的受欢迎程度联系起来。

除此之外，该文章还批评了阿米尔·汗与土耳其走得太近，称他“正在与那些被视为印度敌人的人建立友谊”。

阿米尔·汗2016年凭借电影《摔跤吧！爸爸》在中国迅速打响知名度，2018年成为中国手机制造商Vivo的品牌形象大使。他的新浪微博账号粉丝数达116万，最近一条微博更新于今年2月21日，是他在中国疫情发生时对中国民众的关心和祝福。

这条1分12秒的微博视频得到众多中国网友的回应：转发量1242次，评论数1715条，点赞数17834个。不少中国网友在评论区向阿米尔·汗表示感谢。

然而，印度教组织“国民志愿服务团”却在文章中质疑阿米尔·汗在中国取得的这些成绩。

“为什么阿米尔·汗的电影在中国大获成功，其他演员的就不行。他的电影《摔跤吧！爸爸》那么受欢迎，但萨尔曼·汗（宝莱坞知名影星）出演的《苏丹》就没有同样的影响力，” 文章写道，“阿米尔·汗是中国产品的品牌形象大使，这是一种安全规范的疏忽。”

印度新德里电视台称，文章将近期中印边境的紧张局势和阿米尔·汗在中国的影响力联系在了一起。在推特等社交媒体上可以看到不少反对阿米尔·汗的声音，一些反华情绪激烈的印度网民甚至非常荒谬地要阿米尔·汗对这次边境冲突负责。

“阿米尔·汗是宝莱坞最坏的人。他在巴基斯坦侮辱印度教教徒，在（冠病疫情）危机开始时给中国录了个视频，自己却没有在（印度疫情）危机期间出一分钱。（印度）独立日的时候没发推文，而是去了在克什米尔问题上与印度对立的土耳其。”

印度教组织“国民志愿服务团”的文章还批评了阿米尔·汗与土耳其的关系，原因是最近他在土耳其拍摄电影的过程中，与土耳其总统埃尔多安的妻子埃米·埃尔多安（Emine Erdogan）见面。

阿米尔·汗是宝莱坞的领军人物之一，曾出演过数十部电影，经常扮演印度教教徒或锡克教徒的英雄。他拥有庞大的粉丝俱乐部，其中包括数百万印度教教徒。