中国驻印度大使孙卫东：不认为中印关系存在“重置”问题

中国驻印度大使孙卫东接受印度主要财经新闻频道CNBC-TV18电视专访，就当前中印关系、边界局势、两国经贸合作、中国经济和中美关系等回答记者提问。孙卫东强调，中印关系不存在“重置”问题。双边关系要向前走，而不要后退或逆转。

孙卫东在回答中印双边关系“重置”有什么看法时说，伙伴关系是中印关系的基本定位。中方对中印关系的基本判断没有变。中印是伙伴而不是对手，是机遇而不是威胁。这是两国领导人达成的重要共识，应认真落实。如果仅凭一时一事，就把数千年友好邻邦当成“敌人”和“威胁”，这是一个误判。双方要相互尊重，相互支持，避免猜疑和误解，增进政治互信。

他还说，两国领导人达成的另一条重要共识是，妥善处理分歧，不让分歧上升为争端。我们应把边界问题放在双边关系的适当位置，不能任由分歧干扰双边关系。任何使矛盾扩大化、复杂化的做法无助于解决问题，对话谈判才是正道和出路。

中印作为相邻的两个最大发展中国家的基本事实没有变，互为合作伙伴的方向没有变，谁也离不开谁的大格局没有变。孙卫东说，我不认为中印关系存在“重置”问题。双边关系要向前走，而不要后退或逆转。中印不要互相消耗，更不应互相对立，而应相向而行，推动双边关系早日重回正轨。

孙卫东提到，加勒万河谷事件是一起不幸事件，是非曲直十分清楚。事件发生后，中印间的对话谈判渠道是畅通的。中国国务委员兼外长王毅分别同苏杰生外长、印方边界问题特别代表多瓦尔国安顾问通电话。双方举行了五轮军长级会晤，四次边境事务磋商和协调工作机制会议，双方现地部队一直保持着沟通。自6月15日以来，双方平均每周都要开会，可见非常重视。

孙卫东说，通过对话谈判推动脱离接触，缓和局势，维护边境地区和平与安宁，这是双方的重要共识。当前现地局势总体可控，双方部队未再发生新的对峙。当然谈判需要一个过程，我们应继续保持对话谈判势头，推动边境局势进一步缓和降温，妥善处理剩余问题，共同维护边境地区的和平与安宁。



至于印中能否推动边界问题早日解决，孙卫东表示，边界问题当然越早解决越好，但它是历史遗留问题，复杂敏感，解决起来需要耐心。双方应通过平等协商与和平谈判，寻求公平合理、双方都能接受的解决方案。

孙卫东说，自2003年成立中印边界问题特别代表会晤机制以来，双方确定了政治指导原则谈判、框架谈判和划界“三步走”路线图，2005年确立了通过富有意义的相互调整一揽子解决边界问题的基本原则，完成了“第一步”谈判。去年金奈非正式会晤期间，两位领导人对双方特代工作表示欢迎，并要求继续推进框架谈判。

中方解决边界问题的政治意愿是真诚的，一直积极推进边界谈判，研究制定解决框架的谈判路线图，推进“早期收获”磋商。希望印方同样显示政治意愿，朝着解决边界问题的方向不断迈进。

当被问到印度总理莫迪与中国主席习近平之间是否有过任何联系时，孙卫东说，领导人对双边关系的引领作用至关重要，不可替代。近年来，习近平和莫迪多次会面，体现出两位领导人对中印关系的重视。尤其是武汉和金奈两次非正式会晤，两位领导人就国际和地区的全局性、长期性、战略性问题进行深入坦诚沟通，为中印关系发展提供了根本遵循，指明了方向。

当前中印关系遇到困难，更加凸显传导落实领导人共识的重要性。我们不能因一时一事的困难，就打退堂鼓，甚至开倒车。双方工作层应继续不折不扣传导落实领导人共识，转化为行动，推动中印关系早日重回正轨。

问到印度已决定不邀请中国公司参与5G试验的决定时，孙卫东说他不知道这个情况有什么根据。据了解，去年印电信署邀请包括华为在内的各国企业参与了印5G网络测试。

孙卫东说，华为作为一家民营企业，在5G技术领域取得领先地位。但某个国家在拿不出任何事实根据和确凿证据的情况下，借口“国家安全”打压华为，阻碍正常市场合作和科技发展。这种霸权主义行径，违反市场规律和公平竞争原则，最终必将损害其自身利益和信誉。

华为在印经营20年，为当地创造了大量就业，促进了印电信市场的充分竞争，使电信运营商和消费者能够享受到质量优良、价格合理的产品和服务。华为在印运营从未发生任何安全问题，还曾主动提出与印方签署“无后门”协议。希望印能够做出独立、公正的正确判断，为中国企业投资经营提供公开、公正、透明、非歧视性的营商环境。

孙卫东还说，中方认为将边界问题与双边正常合作挂钩是没有道理的。他注意到印方也有一些理性声音指出，相关的限制性做法既不现实，也有损印利益，最终可能导致双输。

中印经贸合作是互利共赢的。中国对印投资拉动了印度经济发展，为当地创造大量就业。全球化时代，包括中印在内的世界各国相互依存，相互融合，已形成“你中有我、我中有你”的格局。他认为中印这两大经济体应该像磁铁一样相互吸引，而不是人为排斥，更不应该“脱钩”。

孙卫东还强调，打压封闭限制对发展没有益处，开放公平透明才能更好融入全球合作。印方针对中国采取歧视性限制举措，中国企业固然受损，印度消费者和企业员工同样吃亏，对我们两家都没有好处。希望印方改变相关做法，对各国来印投资企业和服务提供者一视同仁，营造一个开放、公平、公正的营商环境。

最后，孙卫东就美国指责中国在南中国海和中印边境采取“侵略”举措的问题回答说，近期，美国一些政客接连抛出种种谬论，欺骗国际舆论，单方面挑起事端，对此国际社会有目共睹。中国政府已经全面阐明了中方立场，予以坚决回应，坚定不移维护国家主权安全发展利益，坚定不移维护和稳定中美关系。中方始终愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同构建一个协调、合作、稳定的中美关系。希望美方同中方相向而行，摒弃冷战思维和零和博弈的错误行径，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。

长期以来，中美两国通过优势互补、互利合作，形成相互融合的利益共同体。美国企业在华投资兴业累计已超过7万家，年销售额达7000亿美元（9510亿新元），其中97%都是盈利的。即使在中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情影响下，绝大多数美国企业仍希望继续留在中国，并且逆势扩大对华投资。希望美方停止打压中国企业的霸凌行为，重回开放与合作的正道。

孙卫东说，在南中国海问题上，中方从未扩大自己的主权声索，始终坚持在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商解决与邻国的领土和海洋权益争议。无论是南中国海问题，还是中印边界问题，我们都致力于通过对话解决争端，维护地区和平稳定，不接受域外国家指手画脚、挑拨生事。