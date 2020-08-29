珠海市政协原副秘书长郑潮龙被双开

珠海市纪委监委对珠海市政协原副秘书长郑潮龙严重违纪违法问题进行了立案审查调查，近日决定给予郑潮龙开除党籍及开除其公职的处分。

根据南粤清风网消息，经珠海市委批准，珠海市纪委监委对珠海市政协原副秘书长郑潮龙严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，郑潮龙丧失理想信念，背弃初心使命，违反中央八项规定精神，收受名贵特产类礼品，接受可能影响公正执行公务的宴请；在工作中官僚主义问题突出，用权任性，造成严重不良影响；不按规定报告个人有关事项；违规从事营利活动，借用管理和服务对象巨额资金买卖股票，为配偶在经营活动中牟取利益，收受购房优惠；违反群众纪律，为黑恶势力充当“保护伞”；利用职务上的便利，为他人在项目用地调整等事项上提供帮助，非法收受财物，数额巨大。

郑潮龙严重违反党的组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予郑潮龙开除党籍处分；由市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

现年57岁的郑潮龙是广东潮州人，在职研究生学历，1986年7月参加工作，1994年4月加入中国共产党。

2001年至2010年期间，先后担任珠海市国土资源局党组成员、副局长、局长、珠海市交通运输局党组书记、局长。

2010年至2013年，先后任中国国家土地督察广州局督查二室主任、办公室主任、调研处处长；

2013年5月至2017年2月，任珠海市人民政府副秘书长、市实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》领导小组办公室常务副主任，其间，2013年12月至2015年10月挂任珠海经济技术开发区（高栏港经济区）党委副书记；

2017年2月至2019年1月，任珠海市市政和林业局党组书记、局长；2019年1月，任珠海市政协副秘书长；2020年8月被免去珠海市政协副秘书长职务。