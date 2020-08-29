武汉中小学、幼儿园将在下周二重新开学

武汉百万学子将在9月1日返回校园。开学后中小学、幼儿园学生在校园内不需要佩戴口罩，每所学校都将配有经过培训的专门防疫人员。

综合新华社和路透社报道，武汉市届时共有2842所中小学幼儿园将开学，涉及学生139.9万人，武汉大学于周一重新开学。武汉市教育局副局长王池富说，根据武汉目前风险等级，中小学生应当随身备用符合一次性使用医用口罩标准或相当防护级别的口罩，校园内学生无需佩戴口罩。

武汉市疾控中心健康教育所所长李俊林表示，学生返校后，应该科学佩戴口罩，在上、下学途中尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要外出活动，保持手卫生。他说，每所学校都将配备经过培训的专门防疫人员，由医护人员和医疗机构支持，畅通学校与辖区定点医院24小时联络机制和在校学生急诊绿色通道。

疫情以来校园里的大多数课程是以线上教学的形式完成，教学进度和教学效果存在不一致的情况。王池富说，为了做好春季线上教学与秋季线下教学的有效衔接，学校将做好精准的学情分析，对于学习效果不好或者没有完成网络教学计划的，将加强个别辅导，同时要求全市各区、各校谨慎使用考试测试成绩。

据了解，武汉市将坚决防止开学以后，抢时间赶进度超容量等一些不切合实际的做法，避免给学生造成过重的心理负担和学习压力，确保在每一位学生都较好地掌握所学知识的基础之上，再进行新课程的学习。教育管理部门还要求，对于防疫一线工作人员的子女，以及随迁子女、农村留守儿童、学习有困难的学生，加强并做好个别辅导工作。