台湾网友涌入蔡英文面簿 就美国牛猪进口新政留言上万条

台湾当局昨天宣布放宽美牛、美猪进口限制，美国政府表达欢迎。台湾总统蔡英文面簿则涌入上万则留言，为近期留言人数最高的公共议题。除两极化意见外，许多网友也认为，政府应该先做好配套措施让消费者清楚肉品来源，至于买不买，还是交由消费者的自主决定。

根据《自由时报》报道，蔡英文昨下午先透过面簿等社群媒体直播这项重大放宽措施，稍后贴文说明这项政策的考量与配套情形，这均引来大量网友们的讨论与论战。总计有超过上万则的留言，为近期留言人数与讨论度最高的公共议题。

有网友认为，任何政策本来就是随时世改变而所变，也不是一味的墨守成规。食卫安全和政策也是可兼顾的，只要是不违反食安标准及人体可代谢的范围外，进口也无妨，毕竟食用选择权还是在于人民。网友还提到与目前由中国大陆制造进口的中药检验情况，“相较严谨许多了”。

另有网友指出，如果合乎国际标准规定，同业单位资讯教育、自由市场消费者在知的条件下，由消费者自行选择。何况该项举措对台湾政治经济帮助很大。

还有网友强调，台湾人不怕竞争，台湾的竞争力也不是靠保护而来的，相信政府是做整体评估后的审慎决定，“我们不怕开放进口，也希望政府协助产业出口”。

对于蔡英文提到这项放宽符合总体战略目标与促进台美关系，另有网友直言说：“一定要得到台美FTA”。该留言并引起超过三百则的留言串，显示舆论对于后续台美关系的进展情况高度关注。

不过，也有网友指蔡英文与民进党过去反对现在的赞成的差异态度，质疑蔡“那多年前您为什么要反对？”还有网友提到蔡政府强调与人民沟通，但“这次开放似乎在今天以前都没有任何的预警”。