虽受美国制裁影响 华为业务仍强劲：上半年营收逾4500亿人民币

华为投资控股有限公司昨天在银行间市场发布上半年财报。今年上半年，华为共实现营业收入4507亿元（人民币，下同，891亿新元），同比增长13.67%；净利润431亿元，同比增长23.49%。

综合界面新闻和新浪财经报道，尽管美国的打压直接影响其消费者业务在海外市场份额分，但已占据华为半壁江山的消费者业务依然增长强劲。上半年华为消费者业务增长最快。其中，消费者业务收入为2558亿元，相比于去年同期2208亿元，大幅增长15.85%。

华为最新披露的财务数据显示，去年上半年，华为营收为人民币3965.38亿元，年增22.9%；净利349亿元，年减10.1%。

相较去年同期，华为营收、净利依然保持稳健的增长态势。

分季度来看，新冠状肺炎疫情之下，华为也未能独善其身。数据显示，今年一季度，华为营业收入为1806亿元，同比增长2%；净利润133.47亿元，同比下降7.57%；不过步入二季度，二季度盈利能力迅速提升，实现营业收入为2701亿元，环比增长49.55%，净利润297.53亿元，环比增长122.91%。

分业务来看，已占据华为半壁江山的消费者业务依然增长强劲，尽管美国的打压，直接影响其消费者业务在海外市场份额。

此次披露的半年报显示，上半年华为消费者业务增长最快。其中，消费者业务收入为2558亿元，相比于去年同期2208亿元，大幅增长15.85%；运营商业务收入为1596亿元，同比增长8.94%%；企业业务收入为363亿元，同比增长14.87%。

华为消费者业务去年营收4637亿元，同比增长34%，在总营收中占比54%。今年上半年，华为消费者业务营收占比持续提升，提升至今年上半年的56%。

发货量方面，据此前来自全球知名市场调研机构Counterpoint的最新报告显示，今年4月，全球智能机总出货量为6937万台，同比减少41%。其中，华为以21.4%的市场占有率首次超越三星，登顶全球第一，而三星市场占有率约为 19.1%。

另外，机构调研报告显示，2020年第二季度，华为全球智能手机销售量超越了三星，获得了榜首。华为出货量为5580万台，同比下降5%；而三星出货量为5370万部，同比下降30%。

“如果不是美国制裁，去年市场份额应该做到遥遥领先的第一名。”近日举行的2020百人会上，华为消费者业务CEO余承东曾说。