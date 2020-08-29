台湾外交部：开放美猪美牛进口可移除台美经贸谈判借口

台湾总统蔡英文昨天迅速拍板宣布开放美猪美牛，政策将于明年1月正式生效。台湾外交部北美司司长徐佑典今召开记者会表示，过去几年台湾积极向美国行政部门争取双边贸易谈判时，经常因美猪议题“被美方找到借口”，希望昨天政策宣布后，“能让借口被移除，台美双边贸易谈判往前迈进”。

根据《自由时报》报道，针对台湾开放美猪美牛进口的重大经贸政策，外交部今特地召开记者会说明相关回应。 针对未来台美间的经贸谈判，徐佑典表示，开放美猪美牛是“开启机会之窗的第一步”，至于未来各类经贸谈判何时展开、相关规划时程，徐佑典表示，台美双方未来会针对到时的情况有更明确的时程讨论，目前尚无法给予正确回应；他强调，盼未来台美间的经贸关系能有更深化的发展，双方能走更远。

徐佑典证实，美国卫生部长阿札尔来台时，“确实有触及经贸议题”，但因阿札尔并非主管经贸的首长，也无法做任何决定，台湾仅是向美方表达“我们有这样的企图心”。

台湾外交部发布新闻稿表示，政府昨宣布美猪美牛政策后，在不到24个小时内，已经获得美国共和、民主两党，政、商、学界人士一致的强烈欢迎与肯定。根据外交部及驻美代表处情报结果，截至目前为止已经有74位美方各界人士公开表达对台湾政府决策的支持；外交部说，外交部对此表示欢迎与感谢，未来也将与台湾经贸部会密切协调合作，并持续透过各种管道，积极推动深化台美双边经贸合作，让台湾走向世界，与国际接轨。