中国驻英大使馆：某政客和机构故意抹黑中英正常交流合作令人担忧

《泰晤士报》昨天报道称，过去10年间，在英国的中国外交官人数增加了近四分之一，再次引发对中国在英国扩大政治影响的担忧。有人指责中国利用疫情在全世界开展“战狼外交”。中国驻英国大使馆发言人对此回应称，两国各领域交往与合作显著增加，中国驻英使馆工作量大幅增加，人员也随之增加，合情合理，并指某些政客和机构故意歪曲抹黑两国正常交流与合作，这一动向令人担忧。

根据中国驻英国大使馆网站消息，使馆发言人说，过去10年，中英关系总体保持发展。2015年习近平主席对英国进行国事访问，开启了中英关系“黄金时代”。10年间，两国货物贸易额翻了一番，中国对英投资增长了约20倍，中国赴英留学生增加了10万人至22万，英国已成为吸引中国留学生最多的欧洲国家。中英在国际和地区热点问题上，也保持着密切沟通。随着中英关系不断发展，两国各领域交往与合作显著增加，中国驻英使馆工作量大幅增加，人员也自然随之增加。这是中英关系蓬勃健康发展的写照，合情合理，无可厚非。

发言人还说，近期，在英国出现了一些杂音和噪音。某些政客和机构故意歪曲抹黑两国正常交流与合作，甚至叫嚣发动对华“新冷战”，这一动向令人担忧。中英都是联合国安理会常任理事国和二十国集团等国际组织重要成员国，都是具有全球影响的大国，都肩负着维护世界和平、促进发展的重要使命。一个健康稳定发展的中英关系，不仅符合中英两国人民的根本利益，也有利于世界的和平与繁荣。我们希望广大公众客观理性看待中国发展，全面务实看待中英合作，支持中英关系稳定健康发展。

发言人最后强调，中国驻英国使领馆的外交官是中英关系的桥梁，肩负着增进中英相互了解、促进两国互利合作的重任。中英关系取得的每一点进步、每一项成果，都与外交官们的辛勤努力是分不开的。这些努力理应得到公允评价，而不是歪曲非议。此次疫情带来的最大启示就是，世界各国人民命运休戚与共、紧密相连，人类社会是一个命运共同体，团结合作是战胜疫情的唯一途径。对于那些对中国的误读误解甚至蓄意中伤；对中英关系成果的恶意贬低和歪曲，中国外交官有责任澄清事实、扶正祛邪，这是捍卫国家荣誉和民族尊严的正义之举，是维护来之不易的中英关系的正当之举，不容诋毁和诬蔑。

