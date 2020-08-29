港美中心关闭 大学校长辞任董事

与美国驻港总领事馆关关系密切、在中文大学扎根多年的港美中心，近年被指借“学术交流”为名作政治渗透，包括操弄大学通识课程，及疑受反华组织资助举办“占中”及其他活动。中大早前已经与其划清界线，并强调中心已经迁离该校。近日，该中心确认会正式关闭，多名“挂名”出任董事的香港大学校长也已经辞任。

综合《文汇报》和《大公报》报道，港美中心于1994年成立，早年进行了不少两地学术交流活动，但随着美国近年对中国的敌视升温，该平台被质疑已变质为反中乱港工具。在2014年“占中”前，港美中心被指曾多次获得美国官方国家民主基金会（NED）旗下“美国国际事务民主研究所（NDI）”资助，支持“占中”举办多项造势活动，更以辩论赛、工作坊等形式，针对大学生进行洗脑。

近月港美中心变得低调，网页也已停用。中大在5月便发声明与其划清界线，强调中心只是租用中大校园作办公场所，并即将搬离。至7月底，中大更新声明内容，指中心已经停止运作及搬离该校。

港大、中大、科大、城大、浸大及岭大等六名香港大学校长，曾在港美中心网页停用前列入其董事名单；昨天网页显示发现六名校长均已离任。岭大及城大在回复置评请求时表示，多名大学校长一起应邀担任中心非受薪董事，并不参与其日常运作，而随着获通知中心将停止运作，也一起辞任。

另据《苹果日报》报道，中心在美董事、美国南加州大学学者海力克（Eric Heikkila）指，港美中心关闭是因为“电子通讯科技进步”下，两地大学之间更容易建立直接联系，中心角色便变得较不重要，也难以维持营运，疫情更令情况加速恶化，而中心未来也不会重开。

