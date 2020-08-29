任正非：永远不会忌恨美国 求生欲使我们振奋

华为公司创始人、CEO任正非带队访问中国四所知名大学时指出，公司刚刚擦燃“火柴”，美国就一个“大棒”打下来，把我们打昏了，但求生的欲望使我们振奋起来，寻找自救的道路。无论怎样，我们永远不会忌恨美国，那只是一部分政治家的冲动。

根据上海交通大学微信公众号消息，任正非今天起带队访问上海交通大学、复旦大学、东南大学和南京大学。访问期间，他就基础研究、产学研结合、科研创新和人才培养等问题谈了自己的看法。

任正非谈到美国制裁问题时说，我们公司也曾想在突进“无人区”后作些贡献，以回报社会对我们的引导，也想点燃5G这个“灯塔”，但刚刚擦燃“火柴”，美国就一个“大棒”打下来，把我们打昏了，开始还以为我们合规系统出了什么问题，在反思；结果第二棒、第三棒、第四棒打下来，我们才明白美国的一些政治家希望我们死。

求生的欲望使我们振奋起来，寻找自救的道路。无论怎样，我们永远不会忌恨美国，那只是一部分政治家的冲动，不代表美国企业、美国的学校、美国社会。我们仍然要坚持自强、开放的道路不变。你要真正强大起来，就要向一切人学习，包括自己的敌人。

任正非还说，我们需要创新，找到一个一个的机会点。如果我们把英国工业革命的指数定为100的话，美国今天是150，我国是70，中国缺的30是原创，原创需要更严格的知识产权保护。没有原创就会陷入中等收入陷阱，房屋、汽车都会饱和的，饱和以后如何发展？不发展，一切社会问题都会产生。

他指出华为公司过去是依托全球化平台，集中精力十几年攻击同一个“城墙口”，取得了一点成功。我们过去的理论基地选在美国，十几年前加大了对英国和欧洲的投入，后来又增加了日本、俄罗斯的投入。

任正非说，美国将我们纳入实体清单后，我们把对美国的投资转移到俄罗斯，加大了俄罗斯的投入，扩大了俄罗斯的科学家队伍，提升了俄罗斯科学家的工资。

他说，对未来的不确定性，认识它的艰难，应对这种不确定性，除了给科研更多一些自由、对失败更多一些宽容外，应对不确定性的确定可以从孩子们的教育抓起，中国的未来与振兴要靠孩子，靠孩子唯有靠教育。

任正非希望多办一些学校，实行差别教育，启发他们的创新精神，就会一年比一年有信心，一年一年地逼近未来世界的大门。二十年后，中国的大学担负起追赶世界理论中心的担子来。他说，中国有几千年儒家文化的耕读精神，现在年轻妈妈最大的期望是教育孩子，想学习、想刻苦学习，这都是我们这个民族的优良基础，“我们是有希望的，中国是可以有更大作为的。”