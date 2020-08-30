民调：曾接触港警管制武器的六成前线记者现抑郁症状

港警在去年反修例运动中使用数以万计催泪弹等人群管制武器驱散示威者。有民调显示，约六成曾采访冲突并接触过这些武器的记者，出现抑郁症状，七成人出现焦虑症状。

据《明报》报道，香港中文大学公共卫生及基层医疗学院和中大医学院呼吸系统科讲座教授许树昌团队，在去年10至11月访问230名记者，研究人群管制武器对人体影响。研究初步结果上周在国际环境流行病学学会年会发表。

调查显示，约九成前线记者曾接触催泪弹，48.8%曾接触强光电筒，42.8%曾接触动能发射物，如橡胶子弹、催泪弹壳等。

约六成三受访者出现抑郁症状，约七成三人出现焦虑症状。15.8％的人曾接触警棍，接触警棍的人出现严重焦虑症状的风险，比没接触过的人高出5.36倍，出现严重抑郁症状的风险亦会高出4.6倍。团队认为，接触警棍与增加焦虑及抑郁风险有关。

另外，调查发现八成九人会分别戴呼吸器及头盔，约八成人会戴护目镜。不过，30.2%受访者在最近一次接触该些武器后咳嗽，28.4％人称有喉咙痛，27.4%有腹泻等。

调查还显示，接触催泪弹时有戴呼吸器的受访者，比没接触者出现呼吸道症状的风险高七倍，而出现肠道症状的风险高出5.64倍。接触催泪弹时有戴护目镜的人比没接触者，出现眼部症状风险亦高3.39倍。团队认为，接触催泪弹与增加出现呼吸道、肠道、眼部症状的风险有关。