曾春亮案被害者家属：彻查警方渎职问题

在中国江西省山砀镇接连犯下两起命案的曾春亮落网后，针对乐安警方在此案中是否渎职，被害者家属要求由异地有关部门负责调查。

据大众网报道，从7月22日康家人首次报警至8月8日曾春亮首次入室杀人，当地不少人看到曾春亮自由地出入餐馆等公共场所。

当地一位熟悉曾春亮的旅馆老板告诉记者：“8月8日前我们没看到抓捕曾春亮的通知，也没有警察来找我们询问曾的行踪。”

害者家属康乐莹说：“我们认为，乐安警方处理曾春亮问题上存在渎职情况。”如果乐安警方在康家报警后及时对曾春亮采取强制措施，后面两起凶杀案就不会发生。

江西省山砀镇自8月8日起，发生两起杀人案件。受害者家属康女士介绍，曾春亮7月22日进入家中盗窃，被发现后与其哥哥发生了肢体冲突，在逃离前，曾春亮曾威胁其家人不许报警。

但是康家人事后报了警，但是曾春亮却在8月8日再次潜入康家，使用锤子行凶，致康女士父母死亡，其七岁的外甥重伤。曾春亮在潜逃期间，在老家厚坊村再次杀害一名驻村干部。

康乐莹告诉记者，8月27日下午，办案民警向康乐莹透露了曾春亮交代的杀人动机主要是报复康家7月22日报警。

康乐莹提出了质疑：“7月22日我们向山砀派出所报警后，当地居民没有看到任何关于抓捕曾春亮的通知，曾春亮不知从哪里知道我们报警了？”“他在犯案后潜逃了多日，被抓时胡子刮得干干净净，嘴巴上沾着米粒，我们怀疑这段时间有人收留包庇他。”

有媒体8月18日报道说，抚州市纪委监委、抚州市检察院、江西省公安厅相继派人员进驻乐安，对警方是否存在渎职等疑问展开调查。然而，作为报警人和被害人，康家人说，目前没有任何纪检部门的人联系他们了解报案情况，也未收到任何回复。

康乐莹回忆，办案民警8月23日曾拿来一份乐安县公安局出具的立案通知书让康家人签字。记者看到，这份立案通知书写着：熊小美家被非法入侵一案，经查，我局认为符合立案条件，现已侦查立案。

因为落款日期为7月24日，早已过去多日，康家人拒绝签字。

康乐莹说：“我们请求抚州市纪检部门回避对乐安公安渎职问题的调查，转由异地有关部门负责调查渎职问题。”