民调：75%受访港旅业者支持冠病普检

香港旅行社解困大联盟向业界进行问卷调查，有75%的受访者支持政府推行全民检测，认为这有助于挽回旅客对香港的信心。

据《星岛日报》报道，旅行社解困大联盟在8月26日至29日，以网上问卷向近1700名旅游业界人士进行访问。结果显示，75%受访者支持政府推行全民检测。

大联盟召集人姚柏良分析说，在疫情仍未全面受控的情况下，政府的防疫措施难以大幅度放宽，令市民的生活及商业运作难以回复正常，尤其旅游业陷入冰封。如果政府做好全民检测的工作，将有助恢复内地及海外国家旅客对香港的信心。

调查结果还显示，有85%的业界人士希望香港能尽快通关；接近70%的受访者认为，香港仍未落实健康码的原因，是因为香港疫情没有受控。还有35%的受访者认为，这与港府推动检疫不力有关。而且，有近80%的受访者支持尽快落实“健康码”，他们并认为检测费用应在200元（港元，下同，35.06新元）或以下。

另外，有31%的受访者认为，香港每日确诊个案维持在个位数，香港特区政府才可以推动“健康码”。分析认为，这反映出业界虽然渴望通关，但也认同在疫情受控的情况下，才具备落实“健康码”的条件。

姚柏良希望香港尽快与内地和澳门设立粤港澳“健康码”，让口岸客流回升，其后便可以再扩展到其他地区建立，以恢复正常的旅客往来。他透露，曾与政府会面，但一直未从政府或专家口中获悉落实“健康码”需达到什么条件，未来会继续向政府争取。