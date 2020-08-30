曾因长春长生疫苗案引咎辞职的毕井泉履新

曾在2018年8月因长春长生疫苗案引咎辞职的前中国国家市场监管总局党组书记毕井泉已经履新，他被增补为全国政协委员，并出任中国经济委员会副主任。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知圈”报道，中国全国政协委员会常务委员会会议27日闭幕。中国央视《新闻联播》提到，会议经过表决，增补毕井泉为全国政协委员、经济委员会副主任。

记者发现，毕井泉2018年8月曾因长春长生疫苗案引咎辞职。被问责前，他担任国家市场监管总局党组书记、副局长。

公开资料显示，毕井泉出生于1955年9月，中央党校研究生学历，北京大学中国经济研究中心高级管理人员工商管理硕士。

毕井泉曾长期任职于国家物价局、国家计划委员会、国家发展计划委员会等单位。

他2008年3月被任命为国务院副秘书长，2015年1月在国家食药监管总局出任党组书记、局长。据《财经》报道，三年间，原国家食药监总局解决了过去20年解决不了的审评积压问题，缩小患者急需用药需求与药品审评审批之间的鸿沟。

报道还提到，在担任国家食品药品监督管理总局局长期间，毕井泉被业界认为是多年来成绩最好的药监局局长。

举国震惊的长春长生疫苗案2018年7月曝光。当月，毕井泉受命担任长春长生事件国务院调查组组长赶赴吉林，开展长春长生违法违规生产狂犬病疫苗案件调查工作。但是因长春长生疫苗案，毕井泉2018年8月被要求引咎辞职。

此次毕井泉履新的全国政协经济委员会，是政协全国委员会设置的10个专门委员会之一。据人民政协网显示，现任经济委员会主任为尚福林，现有副主任16位（名单还尚未更新）。另外，经济委员会还有委员71位，其中诸如许家印、周鸿祎、李彦宏等知名企业家位列其中。

这些委员大部分来自经济界和农业界，他们的工作或研究领域主要围绕农业、工业、金融、贸易等领域。