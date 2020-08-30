日美防长会晤 均对中国发射导弹表达反对

日本防卫相河野太郎29日在出访地美属关岛与美国国防部长埃斯珀举行会谈，双方确认将为了构建新的导弹防御体系携手合作。

据共同社报道，美日防长就中国加强海洋活动的南中国海局势共享了强烈关切。这是两人自河野1月访美以来，时隔约七个月再次直接会面。河野指出中国在南中国海的导弹发射或导致地区不稳定，表示将关注事态。

关于东海和南中国海，两人就反对以实力为背景单方面改变现状的尝试达成了共识，还强调法治和航行自由十分重要，同意对中国进行制约。围绕钓鱼岛，（日本称尖阁诸岛），两人再次确认它是规定中的美国对日防卫义务的日美安全保障条约第五条的对象。

埃斯珀在会谈伊始指出“中国在东海和南中国海，持续对邻近国家实施有恶意的行为”，表态反对中方导致地区不稳定化的行动。

河野也说明称“这半年，世界发生了剧烈变化。这是由于存在通过实力和威胁改变现状的尝试”。考虑到尊重民主主义等，他还表示日美应该与抱有相同看法的各国加深合作。

两人还确认将在太空、网络等新领域加强合作。河野介绍了日本政府内部关于陆基宙斯盾替代方案的讨论状况。两人商定，为了使朝鲜废弃所有大规模杀伤性武器与弹道导弹，完全履行联合国安理会制裁决议十分重要。

会谈在安德森空军基地举行。会谈后，河野在该基地内视察驻冲绳美国海军陆战队部分队伍的搬迁预定地，确认了建设进展状况。