贾跃亭前妻甘薇千万人民币豪宅被拍 引7万次围观

乐视创始人贾跃亭前妻甘薇的豪宅拍卖，起拍价1545万元（人民币，下同，305.75万新元）。这场拍卖引来超过7.2万次围观。

据中国证券报报道，甘薇一套位于北京市辛庄一街的房产和车位8月28日开始拍卖，起拍价1545万元。拍卖至少已有14人报名，超过7.2万次围观，竞拍价格达到1650万元。

甘薇这套位于辛庄的房产距离乐视大厦（现为乐融大厦）较近，可谓咫尺之隔。

记者发现，该宗房产系甘薇及贾跃亭等人因与招商银行的债务问题，被执行人需支付银行5. 3亿元。贾跃亭及甘薇名下在北京工体北路、双花园南路各有一处房产也被责令拍卖。

甘薇与贾跃亭于2008年结婚。此前乐视债务危机爆发，贾跃亭选择赴美，而甘薇则留在国内。据上海高级人民法院网近期公布，甘薇因不履行法律文书确定的义务，已被依法限制出境。

贾跃亭和甘薇2019年10月11日申请离婚。贾跃亭在美国个人破产重组申请中的一份文件显示，甘薇主动提出离婚诉讼，并已提交索要约5.71亿美元（约7.76亿新元）财产的证明。有分析认为，贾跃亭夫妇是“假离婚”，甘薇或以此躲避巨额债务纠纷。贾跃亭方面对此予以否认。

贾跃亭债务处理小组说，甘薇放弃了优先分割夫妻共同财产的权利，将会在债权人信托成立后与全体债权人平等受偿，而且权利主张仅占信托总额的13%左右。这意味着，唯有贾跃亭破产重组成功加上法拉第未来的上市，甘薇才有可能与全体债权人一起得到资金偿付。