牧原股份涉侵占农田 55个养猪厂项目叫停

因猪肉价格上涨而股价大涨的牧原集团，其55个养猪场因要占用农田而被叫停。

据财联社报道，河南省南阳市和牧原集团原本打算推进一项工程，今年计划建设84个养猪场，其中55个养猪场要占用永久基本农田接近1.5万亩。南阳市新野县已经动工的三个养猪场全部建在基本农田之上，总面积超过1600亩。

此事经媒体报道后，南阳市委和市政府叫停了相关项目，并对此进行全面调查。

中国《土地管理法》规定，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。自然资源部和农业农村部去年12月下发通知，规定设施农业属于农业内部结构调整，养殖设施原则上不得使用永久基本农田，涉及少量永久基本农田确实难以避让的，允许使用但必须补划。

河南省自然资源厅耕保处副处长刘卫国解释，过去，养殖用地不允许占基本农田。从去年开始，猪肉价格猛涨，自然资源部和农业农村部适当放开了口子。今年4月，河南省自然资源厅和农业农村厅出台文件，规定原则上养殖设施使用永久基本农田控制在项目用地总面积的30%以内。

政策调整后，上述工程随即上马。

对此，广东外语外贸大学土地法制研究院院长高飞认为，“政策鼓励养殖设施占用永久基本农田”的解释明显会错了意。他说，养殖设施原则上不得使用永久基本农田，这也意味着占用永久基本农田建养猪场只能作为一种特殊情况存在。高飞强调，生猪养殖固然重要，但耕地保护的红线不能碰，基本农田更是要守住。

郑州大学中国土地法律研究中心研究员崔向前认为，永久基本农田是耕地中的精华，一旦破坏难以恢复：“河南省搞了个30%，没有设上限数，作为地方立法也好、规范性文件也好，这样做违背了最基本的法的实质。一个项目占用上万亩基本农田在全国是罕见的，应当再谨慎地充分论证一下。”

数据显示，牧原股份2020年7月份销售生猪181.6万头，销售收入60.03亿元（人民币，下同，11.88亿新元）；7月份商品猪销售均价35.23元/公斤，环比增长12.16%。

牧原股份2020年半年报显示，报告期内实现营业收入210.33亿元，同比增加193.76%；实现归属于上市公司股东的净利润107.84亿元，同比增加7026.08%；报告期内加权平均净资产收益率37.84%，同比增加39.12个百分点。