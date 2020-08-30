央视发文批脱钩说法是美政客喂给美企的毒丸

中国官媒央视昨天（29日）发文提到美国领导人提及与中国脱钩论调，称美国“不一定非要和中国做生意”，并称这种论调好比是颗毒丸，被美国企业强烈抵制。

央视在《所谓“脱钩”是美国政客喂给美企的一颗“毒丸”》的文章中提到，美国政客近几个月来时不时抛出类似论调，不过是在大选年里上演的一场“卖力但拙劣”的政治秀。

央视提到，美国政府宣布自9月20日起禁止美国个人及企业与中国的腾讯公司进行与微信有关的任何交易，结果被苹果、福特、高盛、沃尔玛、宝洁等一大波美国企业的反对。

文章说：“如果美国政府行政禁令对企业利益造成伤害，美国企业当然不答应。”

美国政客时不时放话鼓动脱钩，但文章提到，在商界的压力之下，美国政客的态度也不得不有所松动。

文章说：“彭博社日前爆料，多名知情人士透露，在行政禁令公布两周后，美方官员私下和包括苹果在内的多家美国公司接触，强调它们仍然可以在中国通过微信做生意。这再次证明，所谓‘脱钩’不过是追逐权利的美国政客的表演而已，它在可以预见的未来都只是一个虚幻的概念。”

文章也提到，中国美国商会确认，商会自冠病疫情暴发后的第一架包机将于9月12日从旧金山直飞北京，结果三天内就收到近200人的报名，远远超过成飞所需的120人最低人数要求。“这些争相回到中国的美国商界人士显然不同意‘不一定非要和中国做生意’这样的论调。”