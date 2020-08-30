中联办等批有人抹黑大陆援港抗疫举措

香港特区政府今天（30日）连同香港中联办与港澳办分别发布声明，批评有人发表关于冠病检测计划的“失实”言论，以及抹黑中国大陆援港抗疫举措。

港府发言人在官网上说，政府留意到网上及社交媒体上近日流传不少有关普及社区检测计划的“夸张失实”言论，当中有关采样方法、感染控制、检测准确度及成效等方面均存在“谬误”。

发言人提到，基于港府已透过新闻公报、记者招待会、专题网站、港府设立的“添马台帖文”面簿专页及相关局长出席电台电视节目作出解说，政府有理由相信近日出现的“谬论”是刻意散播吓人信息，意图抹黑普及社区检测计划及误导公众，减低市民参与计划的意欲。

发言人也强调，普及社区检测“安全、方便、快捷、充分保障个人私隐”。

港澳办发言人则在官网上提到，对香港“反中乱港分子污蔑”大陆援港抗疫举措表示强烈谴责和严正警告，批评这种行径罔顾香港市民生命安全和健康，“居心恶毒”。

发言人说：“反中乱港分子把内地援港抗疫举措政治化，玩弄“政治揽炒”的把戏，目的是利用一切机会打击特别行政区政府管治威信，损害中央政府的形象，抹黑中国特色社会主义制度，挑拨离间香港民众对祖国的感情。这充分暴露出他们反中乱港的政治本性和阴暗扭曲的心理，他们的所作所为已到了不择手段、不讲底线、不守法律的地步。”

中联办发言人在官网上批评香港“极少数别有用心者”制造和散布恶毒谣言，诋毁抹黑大陆援港抗疫举措，“行径卑劣，令人不齿”。