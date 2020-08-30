港媒发文：蔡英文宣布让含瘦肉精美猪进口 显示要“靠美”决心

香港媒体就台湾将准许美国猪牛进口一事发文提到，台湾总统蔡英文已不再有连任压力，但越过立院讨论以行政命令宣布开放含瘦肉精美猪输入台湾，显示了她宁愿牺牲养猪农的权益，也要“靠美”的决心。

香港01昨天（29日）刊登由“司马台”撰写的《台湾已是“美国属地”的错觉》评论文章。这篇文章提到，随着美国总统特朗普连任选情吿急致他愈发疯狂，以及蔡英文认为有可乘之机愿孤注一掷情况下，北京采取行动让台湾“地动山摇”的自制力可能已经到达临界点。

评论提到：“特朗普虽然急于想要一场‘有限的冲突’帮助他脱离防疫不力及种族争议的泥沼，但兵凶战危，中、美借军演、发射导弹展示武力，互不示弱的放话，众所皆知‘大内宣’的成分居多，北京也不会轻易踩进陷阱，成为特朗普的‘最强助选员’。”

至于美台关系，作者认为，借由蔡英文的极力配合，特朗普打的“台湾牌”，在经济层面大有斩获，让人不免对其背后有无“政治交换”产生臆想。

作者说：“几个不同的场景，放在中、美对抗的大架构下，以及当下台海紧张气氛、蔡英文的‘决心’等因素来看，极容易产生一个错觉─台湾献上自己的市场及5G（第五代移动通信技术）产业的生产力给美国，以换取美国的‘保护’。”