TikTok交易添变量 字节跳动称会守新规

短视频应用程式TikTok的母公司字节跳动昨晚透露，已关注到中国官方早前发布的禁止与限制出口技术公告，将严格遵守相关法规处理技术出口的业务。

据中国媒体报道，字节跳动表示，公司关注到中国商务部和科技部在上周五（28日）联合公布《关于调整发布<中国禁止出口限制出口技术目录>的公告》，公司将严格遵守《中国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。

新华社前天报道引述中国对外经济贸易大学教授崔凡的观点说，作为一家迅速成长的创新型企业，字节跳动在人工智能等领域拥有多项前沿技术，有的技术可能涉及调整后的目录。

如目录在限制出口部分计算机服务业类的信息处理技术项下，新增的第21条关于“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、第18条关于“人工智能交互界面技术”等控制要点，就可能涉及该公司技术。

崔凡称：“如果字节跳动计划出口相关技术，应该履行申请许可程序。”

美国总统特朗普本月初以国家安全疑虑为由，要求字节跳动分拆TikTok美国业务；而微软和甲骨文等美国企业都有意收购，买下TikTok在美国、加拿大、新西兰和澳洲的业务。

不过，彭博社引述知情人士透露，根据上述新规定，字节跳动将需要取得中国政府批准才能出售TikTok的美国业务，并强调其目的旨在推迟出售，而非完全禁止。

知情人士也说，由于中国政府的审查需要时间，因此TikTok的交易可能会推迟到11月美国总统大选之后。

崔凡表示，字节跳动的国际业务能够取得快速发展，依靠的是其国内强大的技术支撑，它源源不断地向境外公司提供最新的核心算法服务，就是一种典型的技术服务出口。如果字节跳动的国际业务要继续顺利运营，无论其新的所有者和运营者是谁，很可能都需要从中国境内向境外转让软件代码或其使用权，也可能需要从中国境内向境外提供技术服务。

“因此，建议字节跳动认真研究调整后的目录，严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判，履行好法定申报程序，而后再视情采取进一步行动。”