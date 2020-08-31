林郑批有议员打着民主自由旗号抹黑社区检测

香港“普及社区检测计划”将于明日展开，行政长官林郑月娥在社交网站发文称，自检测计划细节公布后，某些打着民主或自由旗号的议员便不断找藉口抹黑、危言耸听，还呼吁市民杯葛检测，令人气愤。

林郑月娥昨天在面簿发文说，只要稍为留意，不难察觉这些人士都是反中央、反政府的活跃分子，即使面对和市民健康息息相关的公共卫生议题，也不会放过任何制造事端和挑起矛盾的机会。

她提到，疫情在本月开始下降，但源头不明个案仍占三成，部分是由政府安排给特定行业的自愿检测找到，她呼吁市民参与“普及社区检测计划”，以找出隐性患者，令疫情受控。

香港特区政府、中联办与国务院港澳办昨天（30日）也分别发布声明，批评有人发表关于冠病检测计划的“失实”言论，以及抹黑大陆援港抗疫举措。

港府发言人在官网说，基于港府已透过新闻公报、记者招待会、专题网站等作出解说，政府有理由相信近日出现的“谬论”是刻意散播吓人信息，意图抹黑普及社区检测计划及误导公众，减低市民参与计划的意欲。

港澳办发言人则发表谈话指出，对香港“反中乱港分子”污蔑大陆援港抗疫举措表示强烈谴责和严正警告，批评这种行径罔顾香港市民生命安全和健康，“居心恶毒”。

发言人强调，随着香港维护国家安全法的实施，香港正在实现由乱变治的转变，“港独”、“黑暴”、“揽炒”等行径必将继续受到沉重打击，坚决支持香港特别行政区执法和司法机关对那些制造和散布谣言、阻挠抗疫的违法犯罪分子依法惩处。

中联办发言人也在官网批评香港“极少数别有用心者”制造和散布恶毒谣言，诋毁抹黑大陆援港抗疫举措，“行径卑劣，令人不齿”。

另据香港《明报》消息，“普及社区检测计划”将于明日展开，前天（8月29日）开始网上预约，截至昨晚（30日）6时累积逾42万名市民登记。



