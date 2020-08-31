王毅：中欧今年内应要达成全面平衡高水平投资协定

中国外长王毅认为，中国与欧盟应本着灵活务实、相向而行的原则，尽早就中欧投资协定谈判难点问题找到解决方案，今年内要达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。

据中国外交部官网发布的消息，王毅昨天（30日）在法国发表演讲时认为，在此基础上，双方有必要尽快开展自贸协定联合可行性研究，启动自贸进程。

王毅说：“双方还应加强宏观经济政策协调，尽早达成《中欧合作2025战略规划》，为双方全方位对话合作提供制度性框架。”

王毅提到，中欧理应本着对人类前途命运负责任的态度，从中欧人民的根本利益出发，共同抵制煽动仇恨和对抗的逆流，“坚定站在历史的正确一边”，为复杂多变的世界提供更多的稳定性。

他也强调，中国将继续坚持和平发展。“中国不是当年的苏联，更不愿也不可能去做第二个美国，无论发展到什么程度，我们都永远不会称霸，永远不搞扩张。”

至于中美关系，王毅认为，中美之间的分歧或者矛盾，不是权力之争，不是地位之争，也不是社会制度之争，而是坚持多边主义还是单边主义，倡导合作共赢还是零和博弈。

他也认为，美国可能不愿放弃世界主导地位，“但是历史潮流滚滚向前，不可阻挡”。

王毅也强调，中国从来不想跟任何人打“新冷战”，“而且在全球化时代，也搞不成什么‘冷战’，不可能再把世界分成两、三个阵营”。