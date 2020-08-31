用美猪牛换什么？台湾卫福部长：国际地位

台湾卫福部长陈时中今天（31日）认为，台湾有条件开放美国牛肉和猪肉，能换得台湾在国际上的地位。

综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，陈时中早上在一个电台节目上提到，一个人在社会上要有地位，必须基于科学和对方互相尊重，才能有很多协商谈判的机会；不论是和美国签自贸协议或是具体的防卫能力，都有可能，也要持续努力。

陈时中说，这两天有很多的辩论，但这是一件科学的事情，安全标准可以控制在台湾的手里，并称台湾不能置外于全世界，若是不与国际接轨，最后就是脱轨。

他也说，“健康是基本价值不能交换”，这次的开放进口，以前就在预定书上，若台湾没有履约的能力，也难被国际认同。

陈时中坦承，瘦肉精确实不太好，但现在莱克多巴胺相对是好的，且目前莱剂猪肉已有世界标准，但仍需待食药署检视相关规范。

陈时中在回答卫福部有多少决策权的问题时说，台湾必须和国际接轨，而不管基于国际的需要、外交的需要而开放美猪、美牛，卫福部的职责便是确保安全，卫福部也是被通知的。

高雄市长陈其迈今天则提到，台湾在面对整个国际经贸整合，再加上要加入国际组织、要跟美国等签订贸易协定，都必须遵守国际的规范，当然在政策的制定上，必须考量台湾的整体利益。

陈其迈过去在担任立委时，曾反对国民党开放美国牛肉，曾说让瘦肉精进口就是总统下台的时候。