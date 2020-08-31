中国六大银行上半年少赚700亿人民币

中国六大国有银行业绩大幅下滑，下滑幅度均约在10%左右。不过，有不少分析人士认为，头部银行有望很快走出业绩底部。

据香港01报道，中国六大国有大行，即中国工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的业绩都出现了大幅下滑，且下滑的幅度约在10%左右。

中国六家大型银行上半年较去年同期少赚超700亿元（人民币，下同，138.81亿新元）。不过，业内人士普遍认为，这样的净利润降幅在情理之中。对于六大行而言，上半年净利下降主要是由于让利实体经济和拨备计提。而未来，银行业的资产质量依然压力巨大。

记者根据六大行今年半年报数据统计，上半年实现营收合计17355.8亿元，其中工商银行营收最高达4484.56亿元，按年增长1.30%；最少为交通银行，实现营收1,267.87亿元，按年增长7.28%。总增幅来看，最高为建设银行，按年增长7.65%；最低位工商银行，按年增幅仅为1.30%。

值得注意的是各行归母净利润的按年下降。 六家银行上半年合计实现归母净利润5663.3亿元，较去年的同期数据6377.44亿元相比，相当于少赚了约714亿元。

除了让利实体经济以外，银行业的资产质量更受市场人士关注。值得注意的是，包括六大行在内，几乎所有银行都在2020年大额计提了减值损失和拨备覆盖率，这是让银行净利润减少的重要原因之一。

据中国财联社统计，六大行总共计提减值损失达4028.8亿元。其中，工商银行减值损失最多为1254.56亿元；而中国银行同比增幅最高，高达98.03%。

各家银行不良率也均出现了上涨，但六大行不良率均控制在1.7%以下。其中，交通银行不良率在六家大行中最高为1.68%，较年初增长也最多。

不过，有不少分析人士认为，头部银行有望很快走出业绩底部。

申万宏源证券首席银行业分析师马鲲鹏认为，除业绩外，宏观经济、监管态度这两大影响银行估值的核心因素早已明显改善，宏观、监管、业绩三重共振，银行估值提升趋势已经非常明确。银行在大力为实体减负的同时，自身负担也得到了有效缓解，未来潜在不良压力也得到一次性集中释放和大幅做实，投资者对银行基本面趋势应该更有信心。