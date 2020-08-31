四天涨一倍 中国创业板交易新规吸引资金爆炒绩差股

中国创业板800多支存量股涨跌幅上限扩大一倍后，不少绩差股股价扶摇直上。

据彭博社报道，上半年业绩续亏的天山生物上周连续四天涨停20%，股价已升逾一倍，周五因“严重异常波动”而被停牌核查，成为去年4月一汽夏利以来首次因异常波动遭到停牌的A股。

除了天山生物以外，西部牧业周涨幅近77%，在存量股中排名第二，亦为2010年上市以来最大；公司上半年盈利仅206万元（人民币，下同，40.85万新元）。

在全周的创业板涨幅榜中，不乏科融环境、云意电气等刚刚公布盈转亏或同比下滑的低价股，个股单日收盘触20%新涨停限制共超过40次，而触及新跌停限制的股票一只都没有。

珩生资产管理公司基金经理戴明分析说：“老的炒作手法又来了，炒低价股、垃圾股再度出现。”中国创业板10万元的投资者门槛比科创板和新三板都要低，容易引起跟风炒作。

上周一开始，创业板首批18支注册制新股上市，前五个交易日不设涨跌幅限制，此后日涨跌限制为20%；创业板现有股票的涨跌限制同步从10%一步放宽至20%。18支新股前两日飙升，此后表现虽有分化，但周涨幅平均仍达155%，市盈率达76倍。当前创业板综指市盈率有131倍，位于三周高位。

中原证券分析师张刚分析说，涨跌停20%后对短线炒作有提振作用，但能不能持续要观察。“现在更多的是概念性的炒作，没有规律性，热点散乱，没有趋势性行情。”