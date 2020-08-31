网传831事件中死亡港人“现身” 称已赴英寻求庇护

被网民传在去年“831”事件中被防暴警察打死、名为“韩宝生”的香港青年，昨天主动在社交媒体上“现身”，除了澄清自己真名是王茂俊，且还“活着”，并说现已赴英国寻求政治庇护。

香港去年暴发反修例抗争，期间抗争者和防暴警察不断暴发冲突，其中较为严重的包括上述提及的“831”事件；事后，泛民主派支持者持续传言当天有抗争者在太子地铁站内遭警察打死，这当中包括“韩宝生”。

综合香港电台、网媒“立场新闻”报道，王茂俊昨天透露，他就是被流传名为“韩宝生”的人，并称过去一直低调行事，直至安顿好家事及处理赴英事宜，才公开行踪。

王茂俊也说，去年在“831”事件中被捕后，就被押送到葵涌警署以及新屋岭扣留中心。至于为什么被称为“韩宝生”，他则表示可能与媒体镜头里的画面交错有关。

“831”事件后，有网民发现，香港一具浮尸和“韩宝生”的照片颇为相像。因此，“韩宝生被捕后浮尸在外”的话题就在网络流传开来。王茂俊表示，虽然有尝试在网上澄清自己没死，但网民并不相信。

王茂俊目前被控暴动、刑毁、伤人、等八条罪；法庭上月审判案件时，他没有出庭。报道称，协助他的律师说，在“831”事件的被捕者之中，王茂俊应该是控罪最重的一个。

港人831一周年前夕聚集 港警票控36人违限聚令

另一方面，今天是“831”事件满一周年，香港民间人权阵线日前号召民众今天拒搭港铁以纪念；昨天也有民众在旺角商场、港铁太子站抗议或游行。为此，警方已向36人发出告票，指他们涉嫌违反《限聚令》。

此外，警方昨晚也在面簿发帖文称，分别在旺角港铁站及砵兰街截查16岁及39岁男子，在他们身上搜获仿制手枪及伸缩棍，两人分别涉嫌管有仿制火器及管有违禁武器被捕。