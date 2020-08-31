瑞士信贷拟五年内将在中国的员工数增一倍

瑞士信贷集团计划在五年内将该公司在中国的员工人数增加一倍，该公司加快脚步争取中国富人的业务，力图走出瑞幸咖啡创始人陆正耀相关的丑闻。

据彭博社报道，瑞士信贷亚洲首席执行官司徒瀚（Helman Sitohang）接受采访时说，瑞士信贷将增加其在中国的员工人数，其目标是中国营收将增加100％ 。截至去年底，其在中国的证券公司共有154名员工，并且该银行还在中国大陆提供融资，交易，财富和资产管理等业务。

该公司的扩张大部分将集中于为不断增长的中国富人扩大咨询和投资银行服务。司徒瀚的计划是瑞士信贷实现其目标的关键，该目标是在未来三年内将超高净值战略客户对收入增长的贡献提高一倍。

司徒瀚说，与世界上任何一个国家相比，中国是我们在人事和基础设施增长方面最关注的重点。他在谈到亚洲时说，﻿新冠病毒对该地区商业活动的最坏影响已经过去。

中国的百万富翁人数仅次于美国，其今年的金融开放为全球银行和资产管理公司提供了无与伦比的扩张机会。知情人士透露，瑞士信贷希望亚洲佔集团收入的比率在未来几年内从目前的17.5％增至25％，由于是透露内部事务，该人士不愿具名。

瑞士信贷此前深受瑞幸咖啡财务造假事件的拖累。据新浪财经报道，瑞幸咖啡去年纽约首次公开募股和1月二次发售的主承销商，获得了60%的投行手续费。

该行还在1月份牵头为瑞幸咖啡安排4.6亿美元（6.25亿新元）可转债发行，并且在出借给陆正耀的5.18亿美元保证金贷款中承担了一部分，目前这些贷款违约。自六年前陆正耀将旗下汽车租赁公司上市以来，瑞信一直与陆正耀有业务合作。

除交易外，该行与这家零售商还存在其他联系。瑞幸咖啡首席财务官沙克尔（Reinout Hendrik Schakel）在2016年前一直在香港担任瑞信分析师和投资银行家长达八年的时间。据知情人士透露，陆正耀的女儿Nancy在香港为瑞信工作，其职位与瑞幸咖啡无关。她没有回复电话和短信，瑞信也拒绝置评。

鉴于这些联系，瑞幸咖啡跌落神坛对瑞信的冲击比对其他投行都要更大。受到瑞幸咖啡丑闻影响，据知情人士透露，瑞信与微医香港IPO交易失之交臂。