台湾国防部：大陆军机舰每天在台海中线以西巡弋

台湾国防部首度提到，中国大陆军方每天派遣海空军机舰，在台湾海峡中线以西进行例行性海峡巡弋任务。

综合台湾中时电子报和《自由时报》报道，台湾国防部在今天（31日）公布的今年度大陆军力报告书中说，大陆在浙江、福建及广东等空军机场陆续增驻新式战机及无人机部署，借此提高空中战力及兵力运用灵活度。

此外，国防部也指大陆企图借由优势兵力与数量，争取台海空优，加大对台的空防压力，并对抵近大陆沿海的美国侦察机加强应处。

国防部也说，大陆军机今年2月和8月借远海长航期间，“蓄意”逾越台湾海峡中线，企图打破海峡中线默契，并测试台湾空防警戒应处作为，压缩台湾活动空域、缩短预警反应时间，对台湾军方兵力应处、人员负荷及台海空防安全形成极大压力与挑战。

另一方面，台湾国防部也公布，一艘美国驱逐舰由北向南航经台湾海峡后，继续向南行驶。根据公开纪录，这是美国军舰今年第九度在台湾海峡航行。

这也是台湾军方主动公布美舰航行资讯，美国海军、太平洋舰队司令部及第七舰队都尚未发布信息。

台湾军方未公布这艘驱逐舰的舰名，但根据美军部署，应该为美国海军主力驱逐舰伯克级神盾舰。

美军军舰上次航行台海为今年8月18、19日，那时为隶属第七舰队的伯克级神盾驱逐舰“马斯廷号”（Mustin）。

台湾国防部也说，美舰航经台湾海峡执行一般航行任务，台湾军方运用联合情监侦作为，全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。