山西坍塌饭店过寿老人下跪道歉 网友：该道歉的不是你

山西临汾襄汾县陈庄村聚仙饭店8月29日发生坍塌致29人身亡。事发时正在饭店内过寿的老人李大爷表示非常愧疚，在采访时下跪道歉。

据观察者网报道，媒体在采访李大爷时，在采访现场，他心中悲痛，在内疚中下跪道歉。“坍塌饭店过寿老人下跪道歉”的话题已经登上微博热搜榜，现已获得4710.7万阅读量。

对此，很多网友留言支持李大爷，留言说该道歉下跪的不是李大爷，坍塌事件是酒店的责任。还有网友认为，媒体不应该去打扰同为受害者的过寿老人，这样做模糊了事件焦点。

在事故发生后去采访过寿老人的媒体不止一家。另有媒体的报道，李大爷当时在屋外招待客人，因而逃过一劫。

李大爷表示，自己本不想大肆庆祝，28日时都还在拒绝，但亲戚朋友都说80岁了要庆祝，甚至直接订了饭店，并请戏班子前来唱戏，他只能顺从。自己又曾提出要去另外一家饭店的选择，但是因为儿子与聚仙饭店的老板相识且关系较好，所以最终还是去了聚仙饭店。

李大爷还说，本来第二天才是自己的生日，为了送孩子上学便将庆祝活动提前一天，完全没有想到会出事，老伴也被埋了，被抢救出来时满脸是血，不幸遇难。

据新京报报道，附近安李村的村民张某透露，家里有三人在事故中受伤，目前都在临汾市医院治疗。事发后并没有家属去抱怨过寿老人，去宴席的都是亲戚，天灾人祸的事情谁也想不到，李大爷的老伴和两位40多岁的亲属也在事故中不幸去世。

目前，山西正在全省范围内对违建房屋开展全面性的排查工作。据澎湃新闻报道，襄汾县多个乡镇村收到通知，要求即日起一律停止摆宴席。