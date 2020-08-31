美弗吉尼亚大学一中国研究人员机场被拦截 被控两罪

又一名为中国军方工作的中国研究人员被美国逮捕。美国司法部星期五（8月28日）发布新闻稿，在弗吉尼亚大学（UVA）做研究的中国公民胡海舟（Hu Haizhou音译)当天被逮捕，并被控两罪。

据美国之音报道，美国司法部的新闻稿显示，34岁的胡海舟被控未经授权进入电脑，或越权从受保护的电脑中获取信息和窃取商业机密。

根据法庭文件，胡海舟8月25日在芝加哥奥黑尔国际机场试图登上飞往中国青岛的航班时，被调查人员发现并被逮捕。胡海舟此前在弗吉尼亚大学进行生物模拟物和流体动力学的研究。

美国当局在一次例行审查中发现，胡涉嫌拥有他无权拥有的仿生研究模拟软件代码，这些代码可以用于载人飞行器和潜水器，通常具有军事用途。代码代表了弗吉尼亚大学学术界成员多年来开发的结果。

另有美国媒体8月28日报道，联邦调查局介绍，胡海舟2019年3月到8月在弗吉尼亚大学为“教授1”（ Professor 1）工作。这位教授是多所大学流动模拟小组的负责人，在过去17年里一直在开发这一软件代码，并由美国政府的国家科学基金会(National Science Foundation)和海军研究办公室(Office Of Naval Research)赞助。

这位教授告诉调查人员，胡突然离开了大学回中国，走前甚至没有说声再见。

调查人员还发现胡海舟也在一所与中国军方有关联的大学工作。胡向调查人员交代，他同时为北京航空航天大学的中国流体力学重点实验室工作，该实验室接受中国政府的资助，特别是中国空军的资助。

据美国联邦调查人员雷德介绍，胡海舟告诉调查人员，他接受中国留学基金委员会的指示，每6个月上传一次关于他在弗吉尼亚大学研究的总结报告。雷德说，胡海舟承认他正试图把他所有的UVA研究带回中国。

此案目前由美国联邦调查局负责调查。胡海舟将面临刑事指控。

最近几个星期，多名中国军方人员被美国司法部指控隐瞒与中国军方的关系，并涉嫌在美国大学担任学生或研究人员期间犯下签证欺诈罪。一些有中国背景的研究人员也因在接受美国政府拨款时隐瞒与中国千人计划的关系而被捕。

据美国司法部7月23日的声明，四名中国人因涉嫌在美国进行研究期间隐瞒军人身份被控签证欺诈, 其中三人已被逮捕，而曾藏匿在中国驻旧金山领事馆的第四名被羁押人唐娟8月28日被人保释。