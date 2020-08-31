中国30多所高校清退1300多名研究生

中国有近30多所高校公示清退超过1300名硕博研究生，原因涉及“已超最长学习年限”、“未报到入读”、“申请退学”等多个方面。

据中国央视新闻8月31日报道，西安电子科技大学研究生院发布退学处理的公示，附有33名未联系到的拟作退学处理的博士生名单。公示显示，这些博士研究生的入学时间在2005年至2008年，均属超过最长学习年限的博士研究生。

根据公告显示，被“清退”的博士生中，最久的就读时间竟长达15年，已严重超出博士最长学习年限。

早在西安电子科技大学公示之前，就已经有多所高校清退博士在内的研究生。北京交通大学经济管理学院7月10日发布处理超过最长学习年限博士生学籍的通知，因超过全日制博士最长学习年限的59名博士生，对其学籍管理将作出分类处理。

这些高校还包括四川大学、上海师范大学、中南大学、吉林大学。

针对这一事件，网友们也发表了自己的看法，部分网友支持清退博士生，认为太不拿文凭当回事了。还有一部分网友猜测，博士也可能是因为压力太大了、退学处理不科学。

超出毕业年限又“长期失联”的博士生，校方作出清退处理是有据可依的。 中国教育部《普通高等学校学生管理规定》，不得浪费教育资源。在对博士生的培养中，国家和社会投入了优质的教育资源和社会资源。但大学的教育资源和师资力量是有限的，必然要高标准严要求。这群被“清退”博士的“长期失联”、甚至15年未毕业，无疑是对教育资源的极度浪费。

根据中国教育部公布的数据计算得出，中国博士生去年的延期毕业率高达40%，其中接近一半延期的时间为一年，20%的延期时间为两年。

西安电子科技大学研究生院副院长王爽在采访中总结道：博士本身的学业压力比较大。他们是在做很多创新科研的工作，会遇到很多的挑战。博士的年龄阶段（偏大），他们在这个阶段还有家庭、生活的压力。兼顾工作和学业，难以达到博士授位的标准。

由于工作或者生活的变化，部分人对于博士学习的追求或者投入也不再像一开始那样热情了。另外，有部分博士生在考博初衷上，就属于盲目跟风。考上后才发现自己并不适合，缺乏科研兴趣，就没有动力继续读下去了。