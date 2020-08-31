首战即终战？台国防部：大陆尚无全面攻台能力

台湾军方今日（31日）向立法院送达中国大陆的军力报告书，在在“联合登岛”作战范畴上指出，虽然大陆持续强化联合实兵训练等作为，但在对台战术战法运用仍受限台海天然地理环境，且登陆载具和后勤能力不足，尚未具备全面犯台的正规作战能力。

据《自由时报》报道，台湾军方今年的“中共军力报告书”指出，中国大陆对台可能行动，包括联合军事威慑、联合封锁作战、联合火力打击、联合登岛作战等方式，并且中国大陆的用兵理念为“损小、效高、快打、速决”。

台湾军方在“联合登岛”作战项目中提及，若大陆取得制空、制海、制电磁权，瘫痪国军大部分战力后，将统合三军、火箭军展开“三栖登陆”进犯台湾本岛，力求速战速决，盼在外力介入前攻克台湾，行程既定事实，其可能行动包含“斩首”、“夺占澎湖”、“全面犯台”。

军方报告指出，中国大陆迄今仍持续重申“不放弃武力犯台”，以及“将不惜一切代价捍卫国家统一”，并藉由常态化军机、军舰绕行台湾军事活动，及以对台作战为想定，实施针对性联合作战演练，均刻意展现对台湾的实质军事压力及未放弃武力攻台思维。

但报告也指出，大陆军队虽持续致力于强化联合实兵训练、构建新型作战力量、发展新兴军工科技与战具研发，但在对台战术战法运用，仍受限于台海天然地理环境，登陆载具和后勤能力不足，尚未完全具备全面犯台的正规作战能力。

报告指出，目前大陆军队仍以对台湾军队进行联合军事威慑、联合封锁作战、联合打击为主要选项，然为达成彻底解台湾问题，大陆军队将持续扩大执行严峻、复杂的“联合登陆作战”整备和训练，其战力增长及对台湾威胁殊值关注。

台湾总统马英九在10日公开表示，中国大陆攻台战略就是“首战即终战”，让台湾没有机会等美军支援，且现在美军根本就不可能来。马英九随后在马英九基金会主办的研讨会中说，台湾国防院2018年“中共政军发展评估报告”内容指，大陆军队攻台战略是“首战即决战，让美军未到，战事已定”，他也呼吁台湾的领导人避免战祸，国防安全不应一厢情愿。