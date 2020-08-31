华为停止赞助澳橄榄球队：营商环境恶化

近十年来一直是澳大利亚职业橄榄球联赛队伍、堪培拉奇袭队（Raiders）的主要赞助商华为（31日）宣布，公司将提前一年结束对堪培拉奇袭队的主要赞助。

据观察者网报道，华为澳大利亚子公司宣布，受澳大利亚“持续负面的商业环境”影响，公司将提前一年结束对堪培拉奇袭队的主要赞助。去年双方签署的赞助合约原本在2021年赛季结束时才到期。

根据华为发表的一项声明，对堪培拉奇袭队的赞助，是华为首次在世界上对大型体育赛事进行赞助。声明称，在过去九年里，“华为就像是奇袭队家族的一份子”，在一些困难时期，这些赞助也成为了公司的亮点。然而，澳大利亚“持续负面的营商环境”对公司收入流的影响超过预期，因此公司被迫提前一年结束球队主要赞助商的身份。

华为澳大利亚公司的首席事务官米切尔（Jeremy Mitchell）对合约结束表示了遗憾。米切尔说，作为奇袭队近十年的主要赞助商，华为感到非常自豪，这说明双方的合作非常成功，“但我们很遗憾这就要结束了”。

米切尔表示，即使澳大利亚政府禁止华为参与5G建设，华为仍然设法继续赞助球队。华为和奇袭队一起渡过了艰难的时期，双方建立的共同记忆和友谊将永远存在。

自2012年以来，华为一直是堪培拉奇袭队的主要赞助商。但在2018年9月，澳大利亚政府紧随美国，将华为排除出5G合作名单后，澳大利亚媒体曾担忧奇袭队是否能继续获得华为的支持。《堪培拉日报》曾发文称，“华为可能会中断和澳大利亚体育界的联系”。