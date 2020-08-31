印媒：印海军在南中国海部署军舰

印度媒体报道，在6月15日的加勒万冲突事件后，印度军方“迅速采取行动”，在南中国海部署前线军舰，这让中国感到不满，并在中印会谈中表明反对这一举动。

印度亚洲新闻通讯昨天（30日）社引述消息人士透露，印度海军在南中国海部署军舰，中国海军和中国安全机构的反应和影响符合印度方面的期望，因为中国方面在外交级别会谈中，就印度军舰现身南中国海，向印度投诉。

消息人士声称，美国海军也在南中国海部署军舰，而印度军舰在南中国海期间，持续以安全通信系统与美国军舰保持联系。

报道称，印度海军也在印度东部安达曼和尼科巴群岛附近的马六甲海峡，以及中国海军进入印度洋的路线部署前线军船，以检查中国海军的任何活动。

消息人士也说，印度海军还计划紧急采购和部署自主水下航行器，以及其他无人系统和传感器，以密切注意与中国海军从马六甲海峡前往印度洋地区有关的情况。

报道称，印度海军也会“顾及”在东非国家吉布提附近的中国船只，并已在附近部署他们的资源，以维护国家利益。

消息人士提到，印度海军也在一个“重要空军基地”部署米格29K战斗机，而这些军机在那里为应对陆地和山区冲突的任务展开演练。

印度指责中国在边界进行挑衅性行动

另一方面，印度军方今天指责中国人民解放军违反两国此前达成的共识，试图在周末展开挑衅性的军事行动。

据法新社报道，印度国防部发表声明说，上周六（29日）晚上，解放军在东部拉达克“开展了试图单方面改变领土现状的挑衅性军事行动”，但指中方的行动已被印方挫败。

印度国防部也表示，两国军方当天举行了高层会议，试图化解危机。